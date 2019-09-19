Son Dakika Haberleri: Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak
Son Dakika Genel Haber

Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak

7 dakika önce

Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak Medet Anlı: "Hedef 1 milyon zeytin ağacı"İSTANBUL - İşadamı Medet Anlı, Türk futbolunun başarılı ismi Ümit Karan ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluk projesi 'Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca'nın...

Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak, System.String[]

Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak

Medet Anlı: "Hedef 1 milyon zeytin ağacı"

İSTANBUL - İşadamı Medet Anlı, Türk futbolunun başarılı ismi Ümit Karan ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluk projesi 'Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca'nın tanıtımını yaptı. Proje ile zeytin imarı ya da bağ imarı olan yerleri açmak yerine tamamlanamamış gayrimenkul alanların yapmak amaçlanıyor. Proje ile 1 milyon zeytin ağacı dikilmesi hedefleniyor.

Gayrimenkul sektöründe birçok yatırımlar yapan Hayat Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anlı, sosyal sorumluk projesi olan 'Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca'nın tanıtımını yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Proje ile zeytin imarı ya da bağ imarı olan yerleri açmak yerine tamamlanamamış gayrimenkul alanların yapmak amaçlanıyor. Proje ile 1 milyon adet zeytin ağacı dikilmesi hedefleniyor. Türk futbolunun başarılı ismi Ümit Karan'ın da destek verdiği projenin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya İşadamı Medet Anlı, eski futbolcu Ümit Karan ve çok sayıda davetli katıldı.


"Hedef 1 milyon zeytin ağacı"

Proje hakkında bilgi veren iş adamı Medet Anlı, "Projemiz, zeytin imarı ya da bağ imarı olan yerleri açmak yerine yarım kalmış, mağduru olan ya da ekonomik krizden dolayı tamamlanmamış yerleri yapmak. Kendim yapıyorum, bu teklifi müteahhitlere de yapıyorum. Hedef 1 milyon zeytin ağacı. Neden zeytin ağacı? Çünkü zeytin ağacı çok zor yanıyor. İnsanlar bu ağaç sayesinde zeytinden ve yağından para kazanabilir. Ayrıca Ege Bölgesi'nde insanlar evlerinde zeytin çekirdeği yakar. O yüzden bu bölge zeytinin çekirdeği de önemli. Bu projede Ümit Karan da destek verdi. Galatasaray tarihinde Metin Oktay'dan sonra ondan daha iyi golcü yok. Bundan sonraki projelerimde o isterse ben ölene kadar onunda devam ederim. Onun kararını o verecek. Ben şu an hayallerimi yaşıyorum. Ben ülkemin sevdalısıyım. Allah bana nefes verdiği sürece mağdur sorununu çözeceğim. 35 tanem kedim var. Kedilerimin ve hayvanların rahatça gezeceği projeler yapacağım. Sitelerimizin olduğu yerlerde İngiltere'deki gibi sincaplar dolaşacak. Sosyal sorumluluk projesinde şu ana kadar 4 bin ağacım oldu. Bu ağaçları kendi müşterilerimize rezerve ettik, onlar hediye olacak. Çünkü çok sıkıntı yaşadılar, ilk sene mahsulünü kargoyla evlerine göndereceğiz" diye konuştu.

Proje destek veren Ümit Karan, "İstanbul'da yaşıyoruz, artık bu şehirde fazla yeşillik kalmadı. Her yer beton ve duvar olmuş. Bu projedeki amaç, mağdur insanların yarım kalmış projelerini düzene sokmak. İstanbul'da duran ve tamamlanmayan birçok proje var. Yeniden yer yapmak değil, bunları bitirmek lazım. Aynı yer yıkılıp bir daha yapılabilir, yani yeni yer aramamak lazım, çünkü yer yok. Bizlere yeşillik bırakılmadı, yeşillik lazım. Medet Anlı ile birçok projede yer alabilirim. Futbol okulu açabiliriz. Çocukları düşünmemiz lazım, en önemli projelerden bir tanesi. Benim çocuğum 14 yaşına giriyor ama ben çocuğumu sokağa bırakamıyorum. Bizim bunların önüne geçmemiz lazım. Çocuklar okuldan geldiği zaman nereye bırakabiliriz? Artık sokağa çocuk bırakmıyoruz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Futbol tesisi, okul, basketbol tesisi, tenis gibi etkinliklere yönlendirmemiz gerek. Medet Anlı'ya bunları söyledim, mutlaka yapacağını söyledi" diye konuştu.

Ümit Karan, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağış ve yıldırım düşme tehlikesi karşısında uyardı Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 23:51:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]