Yarım kalan hayalini geleceğin boksörlerini yetiştirerek gerçekleştiriyor

Trabzon'da çocukken gönül verdiği boksu maddi imkansızlıklar sebebiyle yarıda bırakan Kamil Büyükdağ, yıllar sonra kurduğu spor kulübünde geleceğin boksörlerini yetiştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığında çalışan 49 yaşındaki Büyükdağ, çocukluğunda ailesine maddi destek sağlamak amacıyla çok sevdiği boksu devam ettiremedi.

Geçen zamana rağmen boksa duyduğu sevgisi hiç azalmayan Büyükdağ, 2010 yılında Trabzon Bayburt Gençlik Spor Kulübünü kurdu.

Büyükdağ'ın başkanlığını yaptığı kulüpte, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar boks eğitimi alıyor.

Büyükdağ'ın spora yönlendirdiği 3 oğlundan Muhammed Numan ve Emir Büyükdağ, milli sporcu olarak katıldıkları turnuvalarda dereceler elde etti. Kardeşlerin en küçüğü 8 yaşındaki Bilal de babasının teşvikiyle boks antrenmanlarına devam ediyor.

Büyükler milli takım sporcusu Muhammed Numan Büyükdağ, Pelitli Gençlik Merkezi'nde boks antrenörlüğü yaparken minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde şampiyonlukları bulunan milli sporcu Emir ise 2024 Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

"Onların başarılarıyla hayallerim gerçekleşti"

Kamil Büyükdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadığı boksun içinde ukde kaldığını söyledi.

Yıllar sonra kulüp kurarak hem kendi çocuklarının hem de spora ilgi gösteren tüm gençlerin boks yapmasını sağladığını belirten Büyükdağ, "Benim gerçekleştiremediğim sportif başarıyı çocuklarımın elde etmesi için çok ciddi emek sarf ettim. Onların başarılarıyla hayallerim gerçekleşti." diye konuştu.

Büyükdağ, kulüpte yetişen gençlerin birçok müsabakada çeşitli dereceler elde ettiklerini kaydederek, "Kulübü kurduktan sonra kendi çocuklarım dahil mahallemizdeki çocuklar ve gençlerle ilk olarak 15 kişilik spor ekibi oluşturdum. Çocuklarımız 11 yaşına gelince müsabakalara katılmaya hak kazandılar. Sporcularımız ilk olarak Türkiye Şampiyonası'nda derece aldı ve bu şampiyonlukların devamı da geldi." ifadelerini kullandı.

Hayallerini kurduğu sportif başarıları ailece milli takıma hizmet ederek sağladıklarını vurgulayan Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarım ve sporcularımla bayrağımızı göklere çıkartıyoruz ve daha çok başarılar bizi bekliyor. Çocukluğumda aileme maddi destek sağlayabilmek için boyacılık yaparak okula gitmek zorundaydım. O gün gerçekleştiremediğim hayallerimi bugün boksta yüzlerce sporcu yetiştirerek daha fazla çocuğa ulaşarak gerçekleştiriyorum. Bu bir başlangıç, ileride daha da başarılı olacağız."

Büyükdağ, devletin gençlere sahip çıkmasıyla son yıllarda spor branşlarında başarıların arttığına dikkati çekerek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

"Zamanımızın her anı sporla geçiyor"

Çeşitli yaş kategorilerinde dereceler aldıktan sonra üniversite eğitiminin ardından boks antrenörü olan 22 yaşındaki Muhammed Numan Büyükdağ, babalarının çocukluktan beri kendilerini boksa teşvik ettiğini aktararak, bu sayede antrenör olmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Ailece sporla ilgilendiklerini anlatan Muhammed, "Sabah kalkıyoruz spor, akşam kalkıyoruz spor. Ailecek zamanımızın her anı sporla geçiyor ve bu bize mutluluk veriyor. Benim yetiştirdiğim çocukların da sporda bir şeyler öğrendiğini görmek beni mutlu ediyor. Hedefim milli takıma geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Genç Milli Erkek Boks Takımı sporcusu 17 yaşındaki Emir Büyükdağ ise babasının yarıda bıraktığı boksu kardeşleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek, çocukluğunda başladığı boksta 7 kere Türkiye şampiyonu, bir kere de Avrupa ikincisi olarak başarı elde ettiğini söyledi.

Emir, şunları kaydetti:

"Şampiyonalarda dereceler almamız bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Çünkü bayrak ve vatan sevgisi ayrı bir şey. Daha çok başarılı olmak için çalışıyoruz. Spor insana karakter kazandırıyor, sosyal yaşantın artıyor ve farklı kapılar açıyor. Aldığım başarılarda babamın çok emeği var, kendisine teşekkür ediyorum."