Yarım kalan hayatlar, eski hükümlü, yeni çalışan

Onlar bir sebepten dolayı suç işlemiş, geri alınamayacak hataların pişmanlıklarını yaşayıp cezalarını çekerken hayatları yarım kalanlar…Yaptıkları yanlışların farkına varıp derslerini alan eski hükümlüler, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek isteseler de toplumda oluşan yargılar nedeniyle bu pek mümkün olmuyor. Dışlandıkça umudunu kaybeden eski hükümlüler toplum tarafından yeniden suça sürükleniyor.Eski hükümlü istihdam raporu sonuçlarının aksine, eski hükümlülerin toplumda kabul görmesini artıracak bölgesel ve ulusal farkındalık yaratmak amacıyla bir kamu spotu çekildi.

Hayatta herkes ikinci şansı hak eder diyen Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi projesinde eski hükümlüleri faydalı bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçladığı farkındalık çalışmalarından biri olan kamu spotu ile kurumlar arasındaki eşgüdüm ile sağlanan eğitim ve istihdam imkânları anlatılıyor.

Kamu spotunda, özellikle eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve bu konuda kurumsal işbirliğin kurulmasını hedefleyen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi anlatılıyor.