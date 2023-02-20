Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı: Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu - Son Dakika
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Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı: Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu

20.02.2023 10:07

Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı: Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı.

Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı: Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar yürekleri burktu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetindeki ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vefat edenlerden yaklaşık 300'ü İslahiye Asri mezarlıkta oluşturulan mezarlıklara defnedildi. Büyük acının yaşandığı depremlerde vefat edenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlıklara da yansıdı. Aynı soy isimden yan yana 6-7 kişinin yattığı mezarlar ilçedeki yıkımda enkaz altında yok olan ailelerin tanığı oldu. İsimleri Arapça harflerle yazılmış Suriyelilerin de yan yana defnedildiği mezarlara yarım kalan hikayeler de yansıdı. Kimi mezarların üzerine battaniye örtülürken, kim mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları da mezar taşına giydirildi. Depremde ölen gelinlik çağındaki kızların mezar taşlarına beyaz duvaklar bağlanırken, okulları yarım kalan öğrencilerin mezarlarında ise bırakılan kalemler yer aldı. Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun ise Emir adındaki bir arkadaşının mezar taşına bıraktığı baş sağlığı notu ise görenleri duygulandırdı.

Mezarlardan bazılarında ise dikili zeytin fidanları dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı: Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu - Son Dakika

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