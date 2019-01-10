Son Dakika Haberleri: Yarım Kalan İşi" Tamamlamak İsterken Suçüstü Yakalandılar

Yarım Kalan İşi" Tamamlamak İsterken Suçüstü Yakalandılar

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin 2 lastiğini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, ertesi gün diğer lastiklerini sökerken suçüstü yakalandı.

Yarım Kalan İşi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin 2 lastiğini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, ertesi gün diğer lastiklerini sökerken suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Osmanyılmaz Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firmasının parkında bulunan otomobilin iki lastiğinin jantlarıyla çalınıp, altına parke taşı konulduğunu gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Çevredekilere yol yardımı ekibinden olduklarını söyleyerek otomobillerin lastiklerini söktükleri belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ertesi gün aynı otomobilin diğer lastiklerini söktükleri sırada F.Y. ile S.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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