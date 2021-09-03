Yarım kalan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altında kalarak can verdi - Son Dakika

Kocaeli'de 17 yaşındaki kuryenin, yarım bırakılan rögar kapağı çalışması nedeniyle hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu. Kapağın yanındaki çıkıntılara çarparak kaza yapan kurye, karşı yönden gelen otomobilin altında can verdi.

OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

Dün gece saatlerinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Sokullu Caddesi'nde yaşanan olayda, kurye olarak çalışan M.T.K, yanları asfalt ile kapatılmayan rögar kapağının üzerinden geçerken motosikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosiklet, karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.T.K, , doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

APAR TOPAR KAPATILDI

Kazanın ardından rögar kapağının açık kısımları asfalt ile kapatıldı. Kazaya tanık olan M.T.K,ilk müdahaleyi yapan Zafer Güney, "Motosikletli çocuk buradan geldi, rögara tekerleği düşürdü ve karşıdan gelen arabanın altına girdi. İlk yardımını yaptım, müdahale etmek istedim ama çok kan kaybediyordu. Daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü ve öldüğünü öğrendik. Rögar kapağı da sabah saatlerinde gelen görevliler, tarafından yarım saat içerisinde kapatıldı" dedi.

"YOLLAR ZATEN BOZUK"

M.T.K'nin dengesini kaybettikten sonra otomobilin altına girdiğini öğrendiklerini belirten M.T.K'nın arkadaşı Doğukan Çetin ise, "Talha, bizim mahalleden arkadaşımızdı. O da kuryeydi, ben de kuryeyim. Yollar zaten bozuk, Talha yukarıdan gelip buradaki çukura giriyormuş. Dengesini kaybettikten sonra arabanın önüne düşüyor. Araba da duramayınca çocuğu altına alıyor. Dün gece bu rögar kapağının çevresi açıktı sabah kapatmışlar. Ufak bir hata yüzünden gitti çocuk. İyi bir insandı" diye konuştu.