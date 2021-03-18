Yarım kalan Şehitler Abidesi'nin tamamlanması için çabalayan piyanist Bozkurt İlham Gencer, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Çanakkale Şehitler Abidesi'nin maddi sıkıntılar nedeniyle bitirilememesi üzerine o dönem başlatılan kampanyaya destek için yoğun çaba sarf eden 95 yaşındaki caz piyanisti ve sanatçı Bozkurt İlham Gencer, yaşadıklarını anlattı.

Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1954'de temeli atılan Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımının maddi sıkıntılar nedeniyle yarım kaldığını, bunun üzerine o dönem yurdun dört bir yanında kampanyalar başlatıldığını söyledi.

Müzisyen olarak çalışırken, 1956 yılında Milliyet gazetesinin abidenin tamamlanması için gereken kaynağın oluşturulması amacıyla kampanya başlattığını ifade eden Gencer, "Gazetede 'Çanakkale Abidesi maddi sıkıntılar nedeniyle yarım kaldı, bunun için yardım toplanıyor' yazıyordu. Ben de bunu üstlendim. Çalıştığım yerde birden müziği kestim. 'Kapatın müziği, Abide yarım kaldı, herkes yardım etsin.' dedim. O gece 25 bin lira topladım. Akordeonla Çanakkale Türküsü'nü çalıp söylüyordum. Abidenin tamamlanması için para toplamayı kafaya koymuştum" dedi.

Çalışarak başka bir yerde de yardım topladığını aktaran Gencer, bu iş yerinde haftada iki gün piyano çaldığını belirtti.

Müşterilerin bulunduğu alana inip "Abide yarım kaldı" dediğini söyleyen Gencer, o gün önemli miktarda bağış topladığını ifade etti. Gencer, para topladıktan bir gün sonra eğlence mekanı işletmecisinin, işine son verdiğini aktardı.

Bozkurt İlham Gencer, değişik zamanlarda topladığı bağışları, kampanyayı yürüten Milliyet gazetesine teslim ettiğini belirterek, herkesin çabası ile abidenin tamamlandığını söyledi.

"Bugün buralarda oturuyorsak şehitlerimizin sayesinde"

Gencer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, tüm şehitleri saygıyla andığını belirterek, şunları ifade etti:

"Biz bugün buralarda oturuyorsak o şehitlerimizin sayesinde oturuyoruz. Ankara'dan bir ekip gelip beni Çanakkale'ye götürdü. Abidenin önünde tam 8 saat durup video çektik. Orada titreyerek ölseydim bile umurumda değildi. Orada abide yaptırmak için zatürre de olsam önemli değildi. Orada askerlerimiz, karda kışta savaş verdiler."

Seksen yıldır sahnede olduğunu dile getiren Gencer, "Benim talebelerim Devlet Sanatçısı Ödülü aldı ancak ben almadım. Ölmeden önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Sanatçısı Ödülü istiyorum." diye konuştu.