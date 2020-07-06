Yarım kalan tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika

Yarım kalan tedavisi için yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konulan genç kadının tedavisi maddi imkansızlıktan dolayı yarım kaldı.

Kahramanmaraş'ta 2 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konulan genç kadının tedavisi maddi imkansızlıktan dolayı yarım kaldı.

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Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesinde ikamet eden 21 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevda Keklik, 2 yıldır kalıcı böbrek yetmezliği tedavisi görürken şimdide kalp yetmezliğine yakalandı.


Maddi imkansızlıktan dolayı tedavisinin yarım kaldığını söyleyen Keklik, "2 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi görüyordum. Bu sırada böbrek nakli olma şansı buldum ve 7 ya da 8 ay düzenli bir şekilde gidiyordum. Daha sonra tedavilere uyumsuzluğum ve aile problemlerim nedeniyle enfeksiyona uğradığım ve tedavilere artık cevap veremediğim söylendi. Tekrar diyalize dönmek zorunda kaldım. Böbrek nakli sonrası enfeksiyon fonksiyonu sonrası kalp yetmezliği ilerledi ve şuan maddi sıkıntılardan dolayı tedavi olamıyorum" dedi.


Bu süreçte hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok sıkıntılar çektiğini söyleyen Sevda Keklik, "Tedavi olabilmem yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyorum. Maddi manevi çok yıprandık ve sesimizi Allah rızası için duysunlar" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Yeşilyöre, Türkoğlu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yarım kalan tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika
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