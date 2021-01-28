"Yarım kalp" ile dünyaya gelen Çınar Umut, geçirdiği ameliyatlarla yaşama tutundu - Son Dakika

"Yarım kalp" ile dünyaya gelen Çınar Umut, geçirdiği ameliyatlarla yaşama tutundu

28.01.2021 15:05

Hipoplastik sol kalp sendromu (kalbin sol yarısının gelişmemiş olması) ile 2017'de dünyaya gelen Çınar Umut Çubukçu, sağlığına kavuşmak için 3 yılda geçirdiği 4 başarılı ameliyatın ardından yaşama tutundu.

Hipoplastik sol kalp sendromu (kalbin sol yarısının gelişmemiş olması) ile 2017'de dünyaya gelen Çınar Umut Çubukçu, sağlığına kavuşmak için 3 yılda geçirdiği 4 başarılı ameliyatın ardından yaşama tutundu.

Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, Çınar Umut, 4 Nisan 2017'de hipoplastik sol kalp sendromu olarak tanımlanan, kalbin kuvvetli kısmı olan sol yarısının hiç gelişmediği ağır bir kalp sorunuyla dünyaya geldi.

Acilen ameliyat olması gereken Çınar Umut bebek, tedavisi için ambulans helikopterle İstanbul'a getirildikten sonra Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Türköz ve ekibi tarafından henüz 6 günlükken "Norwood operasyonu" diye adlandırılan ameliyata alındı.

Ameliyat esnasında Çınar Umut bebeğin kalbinden çıkan aort damarı genişletildi ve akciğerlerinde kan dolaşımı sağlamak için kalpten akciğere yapay damar yerleştirildi.

İlk ameliyatının ardından 2018'de 2 operasyon daha geçiren, 2 yıl sonra da son ameliyatına giren Çınar Umut, 3 yılda 4 ameliyat geçirmesinin ardından hayata tutundu.

"Çınar Umut'a çok zayıf bir kalple uzun bir yaşam süresi sağlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar Umut'un ameliyatlarını gerçekleştiren Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Türköz, "Normal bir kalp iki pompadan oluşuyor. Ancak Çınar Umut gibi çocuklarımızda maalesef ki iki pompa yerine tek pompa oluyor. Yani bir nevi 'yarım kalp' diyebiliriz buna. Bu da kalbinin yeterli çalışmaması, vücuda giden kan miktarının çok az olması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Müdahale edilmediği takdirde rahatsızlığın ölümcül sonuçları olduğunu belirten Türköz, "Ameliyatla kalbin akciğere giden pompa kısmını tamamen kaldırıyoruz, bu pompayı sadece vücudunda kan atan kısma bağlıyoruz. Böylece, kalbi daha fazla yeterli kanı pompalayabiliyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Türköz, kalbinde tek pompa olan çocukların ameliyatlarının riskine de dikkati çekerek, "Fontan cerrahisi" adı verilen ameliyatla hastayı hayata bağlayabildiklerini ancak doğumundan sonra birden fazla ameliyat ve yakın doktor kontrolü gerektirdiğini kaydetti.

Çınar Umut'ın ameliyat süreçlerinin başarıyla tamamlandığını ve bundan sonra başka bir ameliyata ihtiyaç duymadığını aktaran Türköz, "Çınar Umut'a çok zayıf bir kalple uzun bir yaşam süresi sağlandı. Fontan adını verdiğimiz ameliyat yöntemi sayesinde müdahale edilmezse yüzde 95 ölüme gidecek süreç değiştirildi. Fakat şunu söylemek gerekir ki, hayatı boyunca hiçbir zaman kendisini yoracak beden eğitimi dersi ya da spor gibi aktivitelere katılamayacak." ifadesini kullandı.

"Onun oyun oynamasını saatlerce seyredelim istiyoruz"

Çınar Umut'un annesi Ece Çubukçu ise çok zorlu bir süreç yaşadıklarını, nihayet 4. ameliyatının ardından oğlunun yaşama tutunduğunu belirtti.

Oğlunun 3 yıl içinde geçirdiği ameliyatların ciddiyetinin farkında olarak, enfeksiyon kapmaması ve kalbini yoracak hareketleri yapmaması için azami derecede dikkat ettiklerini aktaran Çubukçu, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinden önce de çok dikkat ediyorduk. Gündelik hayatımız bile onu korumak üzerine şekillendi. Şimdi bir de pandemi var. Neredeyse 1 yıldır ne kimseye gidiyoruz ne eve kimseyi kabul ediyoruz. Evde tam bir izolasyon halinde yaşıyoruz. Düşünün doktor kontrolü ve ameliyatlar dışında, Çınar Umut evden dışarı çıkmadı, çocuk parkına bile götüremedik. Bir arkadaşı olmadı. Şimdi tek bir hayalimiz var; pandemi bitsin ve Çınar Umut'la parka gidelim. Onun oyun oynamasını saatlerce seyredelim istiyoruz ama biliyorum ki Çınar Umut gibi kalp hastası olan yüzlerce çocuk var. Onların aileleri de bizim gibi aynı hayali kuruyorlar."

Ambulans, 4 Nisan, Çınar, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yarım kalp' ile dünyaya gelen Çınar Umut, geçirdiği ameliyatlarla yaşama tutundu - Son Dakika


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