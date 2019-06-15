Son Dakika Haberleri: Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı
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Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı

4 saat önce

SİİRT'te, yarım kalple dünyaya gelen 3 yaşındaki Miraç Baykara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kayvetti.

Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı, System.String[]
SİİRT'te, yarım kalple dünyaya gelen 3 yaşındaki Miraç Baykara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kayvetti.
Siirt Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara'ın 4'üncü çocuğu olan Miraç, 3 yıl önce yarım kalple dünya geldi. Baykara Ailesi, 7 aylıkken hastalığı teşhis edilen Miraç'ı tedavi ettirmek için çok sayıda hastaneye götürdü. 2 yıl önce ise Sağlık Bakanlığı, Miraç bebeği, Ankara'daki özel bir hastaneye getirtti. Burada yapılan 2 haftalık tedavinin ardından Miraç bebek, Siirt'e geri götürüldü.
Zaman zaman rahatsızlanıp, hastaneye götürülen Miraç, 2 gün önce evde bir kez daha fenalaştı. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti.
 


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel
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