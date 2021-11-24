Yarım kilo esrar ile yakalan şahsa adli kontrol şartı - Son Dakika

Yarım kilo esrar ile yakalan şahsa adli kontrol şartı
24.11.2021 21:04
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yarım kilo esrar ile yakalanan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yarım kilo esrar ile yakalanan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri M.M.'yi (52) takibe aldı. Sabah saatlerinde uygulama noktasında M.M.'nin de içerisinde bulunduğu otobüsü durduran ekipler yaptıkları aramalarda M.M.'nin bagajında satışa hazır hale getirilmiş yarım kilo esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Murat Uçkaç/İHA)
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