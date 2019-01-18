Yarım Kilo Esrarı Oyuncak Bebeğin İçine Saklamışlar
10 dakika önce
Zonguldak'a jandarma ekipleri içerisine yarım kiloluk esrar saklanan oyuncak bebek ele geçirdi.
Zonguldak
'a jandarma ekipleri içerisine yarım kiloluk esrar saklanan oyuncak bebek ele geçirdi.
Zonguldak İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri büyük bir operasyona imza attı. İstanbul
'dan Zonguldak'a uyuşturucu getirileceği istihbaratı alınması üzerine gece yapılan operasyonla oyuncak bebeğin içerisine saklanmış yaklaşık yarım kilo esrar ele geçirildi.
Olayda A.İ.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:25 Kaynak: İHA
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