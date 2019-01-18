Son Dakika Haberleri: Yarım Kilo Esrarı Oyuncak Bebeğin İçine Saklamışlar

Yarım Kilo Esrarı Oyuncak Bebeğin İçine Saklamışlar

10 dakika önce

Zonguldak'a jandarma ekipleri içerisine yarım kiloluk esrar saklanan oyuncak bebek ele geçirdi.

Yarım Kilo Esrarı Oyuncak Bebeğin İçine Saklamışlar, System.String[]
Zonguldak'a jandarma ekipleri içerisine yarım kiloluk esrar saklanan oyuncak bebek ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri büyük bir operasyona imza attı. İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getirileceği istihbaratı alınması üzerine gece yapılan operasyonla oyuncak bebeğin içerisine saklanmış yaklaşık yarım kilo esrar ele geçirildi.

Olayda A.İ.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

Jandarma, Zonguldak, 3. Sayfa
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