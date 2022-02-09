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Yarım kilo esrarla yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Yarım kilo esrarla yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı

09.02.2022 10:09
Yarım kilo esrarla yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilogram esrar ile yakalanan 3 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yarım kilogram esrar ile yakalanan 3 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kahta ilçesinde H.İ., S.T. ve H.K. isimli şahısların bulunduğu eve operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 9 parça halinde 548 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeler ise muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan H.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.K. ve S.T. isimli şahıslar ise savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarım kilo esrarla yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarım kilo esrarla yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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