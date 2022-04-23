Yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

23.04.2022 10:42
Yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getiren iki kişiyi kafede otururken yakaladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getiren iki kişiyi kafede otururken yakaladı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa sürülmeden yarım kilo uyuşturucuya el konuldu. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışma dahilinde İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen, S. Ç. ve T.P. Karaca Mahallesindeki bir kafede oturdukları tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 250 gram Metamfetamin ele geçirildi. Düzce'de oturan S. Ç.'nin evinde yapılan aramada da 250 gram Metamfetamin ve 1 gram Kubar Esrar ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildiler. - DÜZCE

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Uyuşturucu, Jandarma, İstanbul, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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