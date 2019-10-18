Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede
53 dakika önce
BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yarım kilo uyuşturucu madde ile ele geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:44 Kaynak: DHA
BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yarım kilo uyuşturucu madde ile ele geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 563,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G.(36) ve Y.G.(48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi Meksika'da inanılmaz görüntüler! Baronun oğlu yakalandı, sokaklar ceset doldu El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi