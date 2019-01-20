Ben Denedim Arkadaşlar Gerçekten İşe yarıyor...Yarım Limonu Şekere Batırın Yüzünüze Sürün Kusursuz Cildiniz olsun…Yorumları bekliyorum
Sizlere, şekerli limon maskesinden bahsetmek istiyorum, bu evde yapılan, kolay maskenin sonuçlarına inanamayacaksınız. Hem de kozmetik ürünlerine ödediğiniz onca paraaı gerek kalmayacak.
Limon antiseptik özelliğe sahip olduğu için, mikroplardan cildi korur ve fazla miktarda olan yagı emdiği için, cildin yağ dengesini sağlar. Şeker ise pütürlü yapısı nedeniyle cildimize yayarken yaptığımız hafif masajlarda yüzümüzde pilling etkisi yapmaktadır, bu da cildimizdeki ölü derinin atılmasını, ve matlaşmanın giderilmesi sağlayarak cildin daha parlak bir görünüme sahip olmasını sağlar. Bu maskeyi haftada bir kez yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle kusursuz bir cilde kavuşmuş olacaksınız. Limon ve şeker maskesi ile cildiniz pürüzsüz ve yumuşacık olsun
Limon şeker ile birlikte peeling yapıldığında ve daha sonrasında 15 dk beklettiğinizde cildinizdeki lekeleri, sivilce lekelerini, fazla yağ, siyah nokta .gibi.. cildinizdeki tüm sorunu yok edecektir.
Bu maske için gerekli malzemeler:
• Yarım limon
• 1 yemek kaşığı şeker
CİLDİ GENÇLEŞTİREN PİRİNÇ MASKESİ VİDEOSU: https://goo.gl/a27JLy
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Aynı zaman da Cildinizi Beyazlatan,gençleştiren,parlatan,güzelleştiren,lekesiz bir görünüme kavuşturan pirinç maskesi de tam size göre .Pirinç maskesi cilde şaşılacak derecede etki ederek cildin çok daha hızlı yenilenmesini ve gençleşmesini sağlar.2 milyona yakın izlenme alan ve deneyip harika sonuç alan insanların yorumlarını da görünce sizde eminimki deneyeceksiniz ..İlgili videomu da açıklama kısmında paylaştığım linkten izleyebilirsiniz