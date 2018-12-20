Son Dakika Haberleri: Yarım milyar dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı

Yarım milyar dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı

3 saat önce

Türkiye yılın 10 ayında 513.8 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihraç etti.

Yarım milyar dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı, System.String[]
Türkiye yılın 10 ayında 513.8 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihraç etti. İhracatta ilk sırayı ABD alırken, ithalatta liste başı İtalya oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:28 

İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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