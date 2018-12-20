Yarım milyar dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı
3 saat önce
Türkiye yılın 10 ayında 513.8 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihraç etti.
Türkiye
yılın 10 ayında 513.8 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihraç etti. İhracatta ilk sırayı ABD
alırken, ithalatta liste başı İtalya
oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:28
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