Son Dakika Haberleri: Yarım milyondan fazla çalışan yeterliliğini ispatladı

Yarım milyondan fazla çalışan yeterliliğini ispatladı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının yarım milyonu aştığını bildirdi.

Yarım milyondan fazla çalışan yeterliliğini ispatladı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının yarım milyonu aştığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:37 

Selçuk, Ekonomi
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