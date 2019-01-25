Yarım milyondan fazla çalışan yeterliliğini ispatladı
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının yarım milyonu aştığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi sayısının yarım milyonu aştığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:37
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