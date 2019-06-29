Son Dakika Haberleri: Yarım puan faiz indirimi zor görünüyor
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Yarım puan faiz indirimi zor görünüyor

1 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve bazı üyeler bu hafta yaptıkları açıklamalarla 50 baz puanlık indirim beklentisinin ekonomik gerçeklerle uyumlu olmayacağını ima etti.

Yarım puan faiz indirimi zor görünüyor, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve bazı üyeler bu hafta yaptıkları açıklamalarla 50 baz puanlık indirim beklentisinin ekonomik gerçeklerle uyumlu olmayacağını ima etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:23 
Fed, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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