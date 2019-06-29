Yarım puan faiz indirimi zor görünüyor
1 saat önce
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve bazı üyeler bu hafta yaptıkları açıklamalarla 50 baz puanlık indirim beklentisinin ekonomik gerçeklerle uyumlu olmayacağını ima etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:23
ABD Merkez Bankası (Fed
) Başkanı ve bazı üyeler bu hafta yaptıkları açıklamalarla 50 baz puanlık indirim beklentisinin ekonomik gerçeklerle uyumlu olmayacağını ima etti.
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