Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı - Son Dakika
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Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

13.04.2022 01:22
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

Sivas'ta yağan Nisan karı trafik kazalarına neden oldu, şehir merkezinde yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı kazada 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta yağan Nisan karı trafik kazalarına neden oldu, şehir merkezinde yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta gece yarısından hemen sonra ilki Mevlana Mahallesi Yavuz Sultanselim Kavşağında, diğeri Gültepe Mahallesi Toptancılar kavşağında iki farklı kaza meydana geldi. Yağan Nisan karı sonrası yolların kaygan oluşu nedeni ile meydana gelen kazaların ilkinde G.H. Yönetimindeki 60 TR 424 plakalı Honda marka otomobil ile 58 ACY 824 plakalı Ford marka, içerisinde sadece sürücü bulunan işçi servisi çarpıştı. Bu kazada servis sürücüsü ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Gültepe Mahalesi Toptancılar kavşağında meydana gelen kazada ise Erzincan istikametinden gelip Ankara istikametine gitmekte olan C.U. yönetimindeki 58 ABH 824 plakalı Opel marka otomobil ile 4 Eylül Sanayi Sitesinden çıkan A.E. yönetimindeki 58 ADE 023 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Bu kazada da sürücüler yaralandı. Her iki kazanın 9 yaralısı da ambulanslarla şehirdeki hastanalere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadağı belirtildi. - SİVAS

Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı
Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı

YORUMLAR
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Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı Sivas-Tokat kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı

Otomobil, Nisan, Yağan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarım saat arayla gerçekleşen iki farklı trafik kazası: Toplam 9 yaralı - Son Dakika


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