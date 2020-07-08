Yarım saat arayla ikinci ağaç devrildi - Son Dakika

Yarım saat arayla ikinci ağaç devrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtınadan dolayı yarım saat arayla aynı otoparkta devrilen 2 ağaç, 4 araca zarar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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