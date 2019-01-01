Son Dakika Haberleri: Yarım Saat Arayla İkinci Kez Alkollü Yakalanınca 6 Bin 560 TL Ceza Yedi

Yarım Saat Arayla İkinci Kez Alkollü Yakalanınca 6 Bin 560 TL Ceza Yedi

1 saat önce

Karabük'te trafik polisleri yeni yılın ilk saatlerinde yapılan uygulamada alkollü olduğu iddia edilen ve iki ayrı uygulamaya giren sürücüye iki kez yakalanmaktan 6 bin 560 TL ceza kesildi.

Yarım Saat Arayla İkinci Kez Alkollü Yakalanınca 6 Bin 560 TL Ceza Yedi, System.String[]
Karabük'te trafik polisleri yeni yılın ilk saatlerinde yapılan uygulamada alkollü olduğu iddia edilen ve iki ayrı uygulamaya giren sürücüye iki kez yakalanmaktan 6 bin 560 TL ceza kesildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yeni yılın ilk dakikalarından itibaren KARDEMİR kavşağında çift yönlü olarak uygulama noktası oluşturuldu. Havadan Drone ile de görüntülenen uygulamalarda her iki uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleri tek tek alkol testine tabi tutulurken, alkollü çıkan sürücülere bin 2 lira ceza kesildi. Bazı sürücüler ise uygulamayı fark ederek geri manevra yaparak kaçmaya çalışsa da ekipler kıskıvrak yakaladı.

Yarım saat arayla iki kez yakalandı

Safranbolu'dan Karabük istikametine yapılan uygulamada durdurulan sürücü Kadir S'nin yapılan testte alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce alkolden işlem yapıldığı tespit edilen sürücüye ikinci kez yakalandığından 3 bin 255 TL ceza kesildi. Cezanın ardından otomobil ehliyetli ve alkolsüz bir kişiye teslim edilirken, karakola götürülen sürücü Kadir S, ifadesinin ardından aracını geri alarak yarım saat sonra bu kez de Karabük'ten Safranbolu istikametine gerçekleştirilen uygulamaya takıldı. Yapılan alkol kontrolünde 120 promil alkollü olan ve direksiyon başında olan Kadir S'ye alkollü olduğu gerekçesiyle trafik polisleri tarafından ikinci kez işlem yapılmak istenirken, sürücü yarım saat önce karşı şeritteki uygulamaya girdiğini ve ceza aldığını söyleyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

Yarım saat arayla yüklü ceza yediğini kendisinin ise asgari ücretle çalıştığını ve cezayı ödeyemeyeceğini ifade eden sürücü Kadir S., uzun süre ceza almamak için komiseri ve trafik ekiplerini ikna etmeye çalıştı.

Trafik ekipleri tarafından sürücüye ceza işlemi uygulanırken, otomobil, çekiciyle otoparka gönderildi.

Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar kentin değişik bölgelerinde devam eden uygulamada alkollü olduğu tespit edilen çok sayıda sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:07 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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