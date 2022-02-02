Üye Girişi
Yarım saat yağmur yağdı, iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Yarım saat yağmur yağdı, iş yerlerini su bastı

02.02.2022 18:49
Yarım saat yağmur yağdı, iş yerlerini su bastı

İzmir'in Dikili ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak yağış dolayısıyla sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yarım saat etkili olan sağanak yağış dolayısıyla sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ege Bölgesi ve İzmir için yaptığı uyarıların ardından kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Dikili ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağmur, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar su basan yerleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Kent genelinde yağışlı havanın yarın da etkili olacağı öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Dikili, İzmir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarım saat yağmur yağdı, iş yerlerini su bastı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yarım saat yağmur yağdı, iş yerlerini su bastı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement