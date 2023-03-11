İzmir'de sağanak sonrası araçlar suya gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de sağanak sonrası araçlar suya gömüldü

11.03.2023 14:13

İzmir'de sağanak sonrası araçlar suya gömüldü İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

İzmir'de sağanak sonrası araçlar suya gömüldü

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yarım saat etkili olan sağanak yağmur sebebiyle caddeler bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte suya gömülen araçlar mahsur kaldı.

Meteoroloji tarafından İzmir için yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından yağmur, kentin kuzey ilçelerinden giriş yaptı. Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçedeki bazı caddeler ve iş yerlerinde su baskını meydana gelirken iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalışan esnaf zor anlar yaşadı.

Araçlar suya gömüldü

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Caddede ilerlemeye çalışan belediye otobüsü ve otomobiller suya gömülürken, araç sürücüleri sel sularında mahsur kaldı.

Sağanak yağışın gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İzmir'de sağanak! Yarım saatte hayatı felç etti, cadde ve iş yerleri sular altında kaldı İzmir'de sağanak! Yarım saatte hayatı felç etti, cadde ve iş yerleri sular altında kaldı Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tragger, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sağanak sonrası araçlar suya gömüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Derbide zafer Fenerbahçe'nin! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a set vermedi
16:04 Yer: Tekirdağ! 7 aylık hamile kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
15:49 Galatasaray, Arsenal'in istediği Sacha Boey için kapıyı 20 milyon eurodan açacak
15:35 Çiçeği burnunda çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, kuzey ışıklarına gitti
15:31 HÜDA PAR, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı
15:24 Kerem Kınık'tan "Kızılay'a kan bile vermem" diyen Karamollaoğlu'na yanıt: İhtiyacınız olursa biz hazırız
15:06 Yıldız futbolcular, sevgililerinden izin alamıyor! Dil hocasının güzelliği başına dert oldu
14:15 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak
14:52 "Hazine yardımından vazgeçmeye hazırız" diyen Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: Bu karar gafilliktir
14:37 Aslan rekor için sahada! İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2023 16:27:21. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de sağanak sonrası araçlar suya gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement