Son Dakika Haberleri: Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?

Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?

57 dakika önce

KARABÜK'te, polisin yol kontrolünde durdurulan otomobil sürücüsü Kadir S., yapılan testte 1.20 promil alkollü çıktı.

KARABÜK'te, polisin yol kontrolünde durdurulan otomobil sürücüsü Kadir S., yapılan testte 1.20 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el koyulup, para cezası kesilen Kadir S., emniyette ifade verdikten sonra yine direksiyon başına geçti. Farklı denetim noktasında, yarım saat sonra ikinci kez durdurulan Kadir S., polislere, "Elinizi vicdanınıza koyun. Affetmek yok mu? Allah affediyor" dedi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde, kentte yol kontrolü yaptı. Atatürk Bulvarı'ndaki 2 noktada gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri, otomobil sürücüsü Kadir S.'yi durdurdu. Yapılan testte Kadir S., 1.20 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el koyulan Kadir S.'ye 'alkollü olarak araç kullanmak'tan ceza kesilirken, otomobil, arkadaşına teslim edildi. Polis otosuyla götürüldüğü karakolda ifade veren Kadir S., çıktıktan sonra aracı yine kendisi kullandı. Kadir S., denetim yapan farklı noktadaki polisler tarafından ikinci kez durduruldu. Burada da alkolmetreyi üfleyen Kadir S., polislere, yarım saat önce ceza yediğini ve tekrar yazılacak cezayı asgari ücretle çalıştığı için ödeyemeyeceğini söyledi. Kadir S., polislere, "Elinizi önce vicdanınıza koyun. Affetmek yok mu? Allah affediyor" dedi. Kadir S.'ye 'ehliyet olmadan araç kullanmak'tan ve 'ikinci kez alkollü olarak araç kullanmak'tan 6 bin 560 TL'lik para cezası kesilirken, ehliyetine el koyulma süresi 30 aya çıkarıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka götürüldü.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Polis, Karabük, Güncel
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