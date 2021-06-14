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Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

14.06.2021 20:29

Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı Yan yana dükkanlarda yarım saat ayarla hırsızlık olayı Domates seçen müşteriyi takibe aldı, cebindeki parayı alıp kaçtı Elini kolunu sallaya sallaya park halindeki motosikleti çaldı İzmir Buca'da, yarım saat arayla...

Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Yan yana dükkanlarda yarım saat ayarla hırsızlık olayı

Domates seçen müşteriyi takibe aldı, cebindeki parayı alıp kaçtı

Elini kolunu sallaya sallaya park halindeki motosikleti çaldı

İZMİR - İzmir Buca'da, yarım saat arayla yan yana iki dükkanda iki ayrı hırsızlık olayı gerçekleşti. Bir marketin manav kısmında domates seçen müşterinin parası bir şahıs tarafından cebinden çalınırken, 50 metre ilerideki dükkanda da başka bir şahıs elini kolunu sallaya sallaya dükkan önüne park edilen motosikleti çaldı.

6 Haziran günü İzmir'in Buca ilçesindeki Menderes Caddesi yolu üzerinde bulunan iki ayrı dükkanda yarım saat arayla hırsızlık olayları gerçekleşti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaylar, yan yana dükkanların önünde meydana geldi. İlk olay cadde üzerindeki marketin manav bölümünde gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, manavda domates seçen bir vatandaşın peşine düşen şahıs, bir süre müşterinin arkasında dolaşıyor. Bu sırada hamle yaparak müşterinin cebindeki parayı almaya çalışan şahıs, müşterinin durumdan şüphelenmesi ile geri kaçıyor. Müşterinin parasının bir kısmı cepten dışarı taşarken, şahıs el çabukluğu ile müşterinin parasının bir kısmını çalıyor. İkinci olay ise marketin 50 metre ötesinde ev eşyaları satan mağazanın önünde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahıs, dükkanın önüne park edilen motosikleti fark edip oraya yönleniyor. Ardından sanki kendi motosikletini kullanıyormuşçasına rahat bir şekilde araca binerek kayıplara karışıyor.

Market sahibi Yılmaz Baltaş, "Müşterimiz emekli maaşını çektikten sonra bir şahıs onu takip etmiş. Müşterimiz domates seçerken şahıs da cebindeki parasını almaya çalışmış ama tam çıkaramamış. Paranın bir kısmı dışarıda kalınca etrafında dolanmış. Sonra paranın bir kısmını alabilmiş. Müşterimiz biraz işkillenince paranın sadece 300 TL'sini alabilmiş. Müşterimiz eve gidince parasının eksik olduğunu fark ediyor. Buraya gelip kamera kayıtlarına bakınca durum ortaya çıktı. Hemen polisi aradık. Şahsın minibüse binip kaçtığını öğrendik. Yarım saat sonra da yandaki dükkanda çalışan arkadaşımızın motosikleti çalındı. Arkadaşımız işe gelirken motorunu dükkanının yanına park ediyor. İçeri girip eşyalarını bırakıyor, ardından tekrar dışarı çıkıyor. Bu sırada motorunun çalındığını fark ediyor. Şahıs, rahat bir şekilde sanki kendi motoru gibi elini kolunu sallaya sallaya gelip aracı çalıyor. Motorun fiyatı 9 bin liraymış. Kamera kayıtlarını görünce iki olayı da polise bildirdik" dedi.

Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Domates, Haziran, Manav, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarım saatte iki ayrı hırsızlık... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika


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