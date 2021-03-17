Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı - Son Dakika

Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı

17.03.2021 19:49

Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı Bursa'da madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı 3 kişiyi bıçakladı, neden bıçakladığını soran gazeteciye "Sana ne" diye cevap verdi Madde bağımlısı genç telefonlarını istediği 3 şahsı bıçakladı Bursa'da...

Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı

Bursa'da madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

3 kişiyi bıçakladı, neden bıçakladığını soran gazeteciye "Sana ne" diye cevap verdi

Madde bağımlısı genç telefonlarını istediği 3 şahsı bıçakladı

BURSA - Bursa'da madde bağımlısı genç, sokak ortasında 3 kişiyi bıçakladı. Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan genç, güçlükle etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İdris D, İntizam Mahallesi Kanara Sokak üzerinde arkadaşıyla konuşmak için telefonunu istediği Koray B.'den olumsuz cevap alınca, yanında bulunan bıçakla Koray B.'yi hafif yaraladı. Olay yerinden kaçan İdris D., Mudanya Caddesi üzerinde bulunan bir benzinliğe kadar koştu. Zanlı, benzinlikte durdurduğu ticari taksiye binmek istedi. Takside bulunan yolcu Ümit P. ve taksi şoförü buna karşı çıktı. Kızan İdris D, Ümit P.'yi göğsünden ağır yaralayıp uzaklaştı.

Kültürpark'ta güvenlik görevlisi Abdullah Y.'nin müdahale etmesine sinirlenen İdris D., güvenlik görevlisini de göğsünden bıçakladı. Buradan hızla ayrılan saldırgan vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Zanlı genç, gazetecilerin "Neden bıçakladın" sorusuna, "Hepsini ben bıçakladım, sana ne" diye cevap verdi. Soğuk kanlı hareketleriyle dikkat çeken zanlı emniyete götürüldü.

Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı
Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı
Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı
Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı

Madde bağımlısı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı - Son Dakika


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