Yarım torba kömürle tüm gün ısınıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yarım torba kömürle tüm gün ısınıyorlar - Son Dakika

Yarım torba kömürle tüm gün ısınıyorlar

19 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde demirci ustası Sinan Ata'nın geliştirdiği "Tasarruflu soba" sanayi sitesinde bulunan işletmecilerinin ilgisini topluyor.

Yarım torba kömürle tüm gün ısınıyorlar, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde demirci ustası Sinan Ata'nın geliştirdiği "Tasarruflu soba" sanayi sitesinde bulunan işletmecilerinin ilgisini topluyor.

Tek bir devir daim pompasıyla çalışan ve yarım torba kömürle 300 metre kare alanı kalorifer petekleri vasıtasıyla tüm gün ısıtırken sıcak su ihtiyacını da karşılayabilen "tasarruflu soba", iş yerlerinde doğalgaz olmayan işletmelerin alternatif ürünü haline geldi.


Demirci ustası Sinan Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada geliştirdikleri sobanın doğalgazdan daha az maliyetli ve tasarruflu olduğunu savundu.

İşletmelerin bu ürüne yoğun rağbet gösterdiğini ifade eden Ata; "Sobamız 300 metre kare alanı yarım torba kömürle ısıtmakta. Kendi çevresinde ayrı bir sistemi var. Üst bölümü peteklerle alanı ısıtmaya yarıyor. Daha üstteki bölüm ise sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Sistemimiz sadece bir tane devir daim pompasıyla çalışıyor. Masrafı da fazla yok. Sanayi sitesinde doğalgaz olmadığı için böyle bir şey düşündük. Doğalgazdan daha az maliyetli ve tasarruflu."diye konuştu.

Sanayi sitesi esnafı Nedir Korkmaz ise işletmelerine kurdukları sobadan memnun olduklarını dile getirerek geliştirilen sistem sayesinde sıcak su ihtiyacını da karşıladıklarını kaydetti.

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

400 yıllık anıt ağaç güvenlik gerekçesiyle kesilecek
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yarım torba kömürle tüm gün ısınıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]