Yarımada Spor Oyunları 2022 büyük bir coşkuyla Çeşme'de başladı! - Son Dakika

Yarımada Spor Oyunları 2022 büyük bir coşkuyla Çeşme'de başladı!

Yarımada Spor Oyunları 2022 büyük bir coşkuyla Çeşme\'de başladı!
Son Güncelleme: 24.05.2022 12:07

16 yıl aradan sonra yeniden başlayan Yarımada Spor Oyunları'na Çeşme 4. kez ev sahipliği yapıyor.Oyunlarda 900 sporcu 11 branşta mücadele verecek.

Yarımada Spor Oyunları 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. "Haydi Spora!" sloganı ile Basketbol, Futbol, Kros, Mini Voleybol, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Oryantiring, Satranç, Tenis, Yelken ve Açık Su Yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'nin destekleriyle yapılıyor. Kortej yürüyüşü ile başlayan Yarımada Spor Oyunları açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "16 yıl aradan sonra yeniden Çeşme Yarımada Spor Oyunları'nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Son iki yılda tüm dünyayı sosyal ve ekonomik anlamda etkileyen, uzun süre bizleri evlerimize kapatan Covid-19 salgını bizleri ruhsal ve fiziksel anlamda oldukça yormuştu. Bu süreçten en çok etkilenenlerden biri de tabii ki gençlerimizdi. Yarımada spor oyunlarımızda sporun iyileştirici, birleştirici gücü ile bir araya gelerek gençlerimizin centilmence yarışma heyecanına ortak olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize başarılar diliyorum"

Oran, "Bu anlamlı organizasyonun; yüz yüze etkileşimin gençlerimizin ruhsal gelişimine çok değerli katkılar sağlayacağına, hayatın sanal mecralardan ibaret olmadığının hatırlatılmasına vesile olacağına inanıyorum. Çeşmemizin güzellikleri arasında, sımsıcak güneşi altında centilmence mücadele edecek tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" diye konuştu.

6 ilçenin katılımıyla başladı

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Bu yıl 6 ilçenin katılımı ile yeniden Yarımada oyunlarını başlatıyoruz. Balçova ve Narlıdere ilçelerimiz de son anda katılmak istediler ama maalesef fikstürler tamamlandığı için katılamadılar. Ben buradan hocalarıma teşekkür ederken tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Selçuk Belediyesi, basketbol, Mayıs, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarımada Spor Oyunları 2022 büyük bir coşkuyla Çeşme'de başladı! - Son Dakika


Son Dakika
12:22 ''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu
12:15 Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri bazı grupları ücretsiz taşımamaya başladı
12:02 Vaadi yine sığınmacılar üzerinden! Zafer Partisi yerel seçimde bütün illerden aday çıkaracak
11:46 Manchester United taraftarında bıçak kemiğe dayandı! Altay Bayındır için ayaklandılar
11:33 Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti
11:30 İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor
11:30 Önce gönlünü sonra servetini kaptırdı! Evlilik vaadiyle kandırılan kadın 10 milyon lirasından oldu
11:19 Annesini rehin alıp vurularak etkisiz hale getirilen adam hayatını kaybetti
11:15 Galibiyet gelse kasa dolup taşacaktı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı para
10:57 Beşar Esad, 20 yıl sonra ilk kez Çin'e gitti! İki tarafın da amacı farklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 12:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yarımada Spor Oyunları 2022 büyük bir coşkuyla Çeşme'de başladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement