Yarın beklenen yağmur kimyasal tehlike taşımayacak

TUZLA'daki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, yarın ve hafta sonu beklenen yağmur için tehlike yarattı. Yangın esnasında yağmur olmamasını bir avantaj olarak nitelendiren Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Kimyasal partiküller rüzgar ile birlikte dağıldı. Yarın beklenen yağışa büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum" dedi.

İstanbul Tuzla'da yer alan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, kimyasalların çevreye saçılması nedeniyle soru işareti oluşturdu. Yarın ve hafta sonu yağması beklenen yağmur ile birlikte bir tehlike olup olmadığına İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir yanıt verdi. Dr. Özdemir, "Yangın esnasında yağmur olmaması bir avantajdır. Kimyasal partiküller rüzgar ile birlikte dağıldı. Yarın beklenen yağışa büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

ETKİSİNİ İYİCE KAYBEDECEK

Bu tür yangınların insan sağlığını büyük ölçüde etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Burada avantaj yağışın olmamasıydı. Yağış olmadığı için havada olan kimyasal partiküller yüksek basıncın etkisiyle 2 bin metre kadar yüksekliğe çıktı. ve orada dağıldı. Rüzgarın etkisi artık güneye doğru olduğu için havadaki partiküller dağılarak seyreldi. Cuma gününe beklenen yağış için büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Önümüzdeki günlerde yine kuzeyli rüzgarlar hakim olacak. Yangın da bittiği için o bölgelerdeki etkisini iyice kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

KİMYASAL PARTİKÜLLER DAĞILDI, TEHLİKE AZALDI

Ortaya çıkan kimyasal partiküllerin, toprağı da olumsuz bir şekilde etkilemeyeceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Toprağa büyük bir etkisi olmaz çünkü yanan kimyasallar sıcaklığın etkisiyle hızlı bir şekilde yüksek seviyelere çıktı. Doğudan batıya gelen rüzgar ile de Marmara Denizi'ne doğru dağıldı. Bu yangın sonucunda etkilenebilecek bölgeler Tuzla'nın yakın çevreleri, Kartal, Yakacık, Pendik ve Adalar olabilir. Ama İstanbul'un batı bölgesine pek etkisi olmayacaktır. Şayet dağılmasaydı Karamürsel, İznik, Gölcük, Yalova, Kocaeli, Sakarya gibi yerlerde etkili olabilirdi" dedi.

İnsanları yine de dikkatli olması konusunda uyaran Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve diğer kuruluşların uyarılarına dikkat etmek gerekir. Ama büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum çünkü yangın sona erdi. Şu noktada insan sağlığına çok büyük bir zarar vereceğini sanmıyorum" diye konuştu.

GÖZTEPE'NİN HAVA SİRKÜLASYONU ÇOK AZ

"İstanbul'daki çukur yerlerde hava sirkülasyonu daha az olduğu için hava kalitesi çok düşük" diyen Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Rüzgarın olmadığı zamanlarda bu oran had safhaya çıkıyor. E-5 üzerindeki Göztepe, Ataşehir'deki Örnek Mahallesi, Kurbağalı Dere'nin devamı olan yerler bunlara bir örnek. Bu hava kalitesi ancak kuvvetli rüzgarlar veya yağışla birlikte artıyor. Havadaki bütün partiküller su damlacıklarıyla birlikte yere iniyor. O zaman hava birazcık temizlenmiş oluyor. Halkımızın yüksek yerlerden ev alması önemli. Çünkü çukur bölgelerde oturanlarda 25-30 sene sonra nefes darlığından tutun kalp hastalıklarına kadar çoğalacaktır. İstanbul'u kurtaran Marmara Denizi, boğaz ve Karadeniz'dir."