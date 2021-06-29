"Yarın Çok Genç Olacak" Projesi kapsamında 7 ilden gelen öğrenciler Konya'yı gezdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi kapsamında 7 ilden gelen 105 öğrenci, Konya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Manisa, Mardin, Hatay, Kırklareli, Van, Kütahya ve Trabzon'dan öğretmenleri gözetiminde kente gelen öğrenciler, Tropikal Kelebek Bahçesi, Bilim Merkezi, 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı Panorama Müzesi, İstiklal Harbi Şehitliği ve Mevlana müzelerini, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Alaaddin Camisi ve Selçuklu sultanlarının türbeleri ile Alaaddin Tepesi'ni ziyaret etti.

Yüksek Hızlı Tren Garı'nda karşıladığı gençlerle bir araya gelen Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentin tarihi, kültürel dokusunun öğrencilerde bırakacağı etki ve projenin sağlayacağı faydalara işaret etti.

Özkan, gençlerin Anadolu'daki güzellikleri görmelerini ve birbirleriyle tanışmalarını sağlayan projenin sonuçları itibarıyla önemli olduğunu dile getirdi.

Kuşak farkına ve bunun topluma etkilerine dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Asırlardır gelen binlerce yıllık farkı bir tarafa, son 30-40 yıllık farklı da bir tarafa koysak, ikincisi diğerinin toplamından daha fazladır. Bu belki büyük bir avantaj ama bunun iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu istikbale gençlerimizle beraber emin adımlarla gitmek, bireysel başarı, şehirleşme, memleketin değerleri, birliği, bütünlüğü ve dünya barışı açısından çok önemlidir. Küresel rekabette gücümüzün artması önce kendimizi ve şehirlerimizi bilmekten geçiyor. Kadim değerlerimizin mutlaka gençlerimize net bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bu da kendi tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu öğrenmemizden geçiyor. Bu geziler, devletimizin, Türk milletinin, Türk İslam tarihinin özelliklerinin ve güzelliklerinin tanınması açısından da önemli."

Kafilede yer alan öğretmen Mete Esenkaya da öğrencilerin farklı yörelerden arkadaşlar edindiklerini ve farklı kültürleri tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerin unutamayacakları anlar kazandıklarını belirten Esenkaya, "Evlatlarımız bizim geleceğimiz diye klişe bir söz vardır ama geçmişlerini, köklerini bilirlerse geleceğe daha sağlam bakarız. Bugün tarihi, milli değerlerimize dair birçok öğretiler kazandılar, yerler gezdiler." dedi.

Öğrencilerden Osman Mahir Aksu da birçok tarihi ve kültürel mekanı tanıma imkanı bulduklarını ve tarihi yapıları gezerken zamanda yolculuğa çıktıklarını ifade etti.

Gezi programı, İRFA Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sema ayininin ardından sona erdi.

Öğrenciler, program kapsamında yarın Nevşehir'i gezecek.