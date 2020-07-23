Yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer,... - Son Dakika

Yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer,...
Yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu imam olarak atandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:54 Kaynak: İHA
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