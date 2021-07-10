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SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı - Son Dakika

SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

10.07.2021 20:58

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen 19 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen 19 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü soykırımının 26'ncı yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından çıkarılarak omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi.

Dün Visoko'dan yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve gece eski fabrika binasında kalan tabutların omuzlar üzerinde mezarlığa taşınması duygu dolu anlara sahne oldu.

Yarın toprağa verileceklerin en genci öldürüldüğünde 16 yaşındaydı

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 kurban daha, yarın öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.

Toprağa verilecek diğer kurbanların isimleri ise şöyle:

"Vejsil Hamzabegovic (1939), Muhidin Mehmedovic (1977), Ramiz Selimovic (1951), Esnaf Halilovic (1976), Muamer Mujic (1976), Mehmed Beganovic (1947), Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967), Zajim Hasanovic (1968), Asim Nukic (1971), Nezir Dautovic (1969), Ibrahim Avdagic (1950), Jusuf Halilovic (1948), Salih Dzananovic (1955) ve Meho Karahodzic (1939), Fikret Kiveric (1978), Zilha Delic (1971)."

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 671'e yükselecek

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.

SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa, Cenaze, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SREBRENİTSA - Yarın defnedilecek Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı - Son Dakika


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