Yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

08.07.2023 14:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in batısında ise kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgar esecek. Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırıp kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini azaltıp akşam saatlerinde tekrar etkisini artırması ve pazartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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