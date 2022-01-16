Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu - Son Dakika

17 Ocak Pazartesi gününün hava durumu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarının hava durumu açıklandı. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Aksaray, Şırnak, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 10 derece olacak. En düşük nem oranı %56, en yüksek nem oranı ise %87 olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

YARIN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da yarın hava sıcaklığı en düşük -5, en yüksek 3 derece olacak. En düşük nem oranı %33, en yüksek nem oranı ise %84 olacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

YARIN İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de yarın hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 12 derece olacak. En düşük nem oranı %42, en yüksek nem oranı ise %88 olacak.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç ve yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri ile bu akşam saatlerinde Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

KAYSERİ -8°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

KONYA -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -7°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

SİNOP 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK -1°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

TRABZON 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak, Hakkari, Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AĞRI -21°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -19°C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -11°C, -6°C

Parçalı çok bulutlu ve güney kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MARDİN -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu