Son Dakika Haberleri: Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı
Son Dakika Güncel Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı

Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı

26 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı, System.String[]
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

07.00-14.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan ( Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.


- İstanbul
29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nde görev değişimi! Mahmut Baş görevden alındı
İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu tepki gösterdi: İtiraz edeceğiz İstanbul'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle kan dondurdu: İkinci eş olarak istedim Şarkıcı Hadise, İstanbul'u terk eden annesini ikna edemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:45:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yarın İstanbul'da bu yollar kapalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]