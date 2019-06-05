Son Dakika Haberleri: 'Yarın saat 12.00'ye kadar...'
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'Yarın saat 12.00'ye kadar...'

35 dakika önce

MECLİS Başkanı Wolfgang Schaeuble konuşurken, birden yerlerinden kalkıp kürsüye koştu ve yere yatarak ölü taklidi oynadı.

'Yarın saat 12.00'ye kadar...', System.String[]
MECLİS Başkanı Wolfgang Schaeuble konuşurken, birden yerlerinden kalkıp kürsüye koştu ve yere yatarak ölü taklidi oynadı. İki genç ise yanlarında getirdikleri 'Sizlerin iklim politikası bir felaket' yazılı pankartı açtı. Genç aktivistler, bu gösterileriyle hükümete iklim değişikliğinin dramatik bir aşamada olduğu mesajını vermek istedi. Aktivistlerden Maximilian Reimers, "Biz bu koalisyon hükümetinin insanlık tarihinin en ağır krizini ciddiye aldığı kanaatinde değiliz" dedi.

'RAHATÇA YATABİLİRSİNİZ'

Gençler Parlamento'da etkinliğine katılan bazı gençler ise yapılan bu gösteriyi yuhaladı. Bir genç pankartı indirmeye çalıştı. Schaeuble ise gösteriye karşı soğukkanlı davrandı ve yerde ölü gibi yatan gençlere şöyle seslendi: "Rahatça yatabilirsiniz. Ama yarın saat 12.00'de meclis oturumunu açacağım. O zamana kadar burayı terk etmiş olmanız gerekir."

İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'in küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı başlattığı 'Gelecek İçin Her Cuma' gösterileri haftalardır Avrupa'da devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:33 
Genç, Wolfgang Schaeuble, Meclis Başkanı, Güncel
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