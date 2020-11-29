Yarın sabaha kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere bir genelge gönderilerek alınması gereken tedbirler bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Geçtiğimiz hafta sonu ilki uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, ikinci haftasında 29 Kasım saat 20.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate alarak 20.00'dan sonra sokakları boş bırakırken, sadece izni bulunan çalışanlar sokaktaydı. Kısıtlama 30 Kasım saat 05.00'te son bulacak.

(Utku Şimşek - Bayram Türüdü/İHA)