Yarın sabaha kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'da başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalarında Trabzon şehir merkezinde maskesiz gezen bir restoran çalışanına polis ekipleri tarafından para cezası kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere bir genelge göndererek alınması gereken tedbirleri bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında bu akşam saat 20.00'da Trabzon sokakları kısıtlama dolayısıyla sessiz kaldı. Vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate alarak 21 Kasım saat 20.00'dan sonra sokakları boş bırakırken, akşam saatlerinde başlayan kısıtlama yarın sabah saat 10.00'da son bulacak.

Polis ekipleri kent merkezinde denetim noktaları oluştururken, yasağın ilk dakikalarından itibaren şehir merkezi belediye temizlik görevlileri ile polislere kaldı. Trabzon'da yasağa uyulduğu gözlenirken, yasağın başladığı ilk dakikalarda maskesiz gezen bir restoran çalışanı 900 TL para cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri kontrollerini sürdürürken, sokağa çıkma izni olanları ise evraklarını inceledi. - TRABZON