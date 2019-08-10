Yarın sahnede
1 saat önce
Orkestra yarın akşam Antalya Sueno Otel'de konser verecek.
Orkestra yarın akşam Antalya
Sueno Otel'de konser verecek. Orkestra, bayram programı için Fransız şansonlarından aryalara, Latin şarkılarından kendi hit'lerine uzanan geniş bir repertuvar hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:53
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