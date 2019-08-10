Son Dakika Haberleri: Yarın sahnede
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Yarın sahnede

1 saat önce

Orkestra yarın akşam Antalya Sueno Otel'de konser verecek.

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Orkestra yarın akşam Antalya Sueno Otel'de konser verecek. Orkestra, bayram programı için Fransız şansonlarından aryalara, Latin şarkılarından kendi hit'lerine uzanan geniş bir repertuvar hazırladı.
Antalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:53 
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