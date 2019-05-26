Son Dakika Haberleri: Yarın, Sebastian Kurz'un kader günü

Yarın, Sebastian Kurz'un kader günü

4 saat önce

AVUSTURYA'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin yer aldığı video skandalından sonra başlayan hükümet krizi devam ediyor.

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AVUSTURYA'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin yer aldığı video skandalından sonra başlayan hükümet krizi devam ediyor. Başbakan Kurz'un kaderinin belirleneceği oylamanın, yarın öğlen saatlerinde yapılması bekleniyor. Eğer hükümete güvenoyu çıkmazsa, Kurz, Avusturya'da en kısa süre başbakanlık yapan siyasetçi olarak tarihe geçecek. 183 üyeli parlamentoda Kurz'un liderliğini yaptığı ÖVP'nin 61, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) 52, FPÖ'nün 51, Neos'un 10, 'Jetzt' (Şimdi) grubunun 7 ve iki de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Yapılacak güven oylamasında kilit rolü muhalefette bulunan sosyal demokratlar oynayacak. Ancak SPÖ'nün nasıl bir tavır alacağı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümetin düşmesi durumunda eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi için bir kişiyi başbakan olarak atayacak. Oylamadan hemen sonra başbakan ismini açıklamayı planlayan Cumhurbaşkanı Bellen'in, 80 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'e bu görevi vermesi konuşuluyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:58 
Başbakan Yardımcısı, Avusturya, Güncel
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