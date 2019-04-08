Yarın Seçim Varmış Gibi Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Kadın kollarımız da gençlik kollarımız da yarın tekrar seçim varmış gibi çalışmalarına devam edecekler.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Kadın kollarımız da gençlik kollarımız da yarın tekrar seçim varmış gibi çalışmalarına devam edecekler. Biz böyle yaptığımız için sahada karşılığını gördük." açıklamasında bulundu.



Çopuroğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşların teveccühü sonucu 31 Mart akşamı güzel bir sonuç aldıklarını ifade etti.



Bundan sonra farklı modda çalışmayı amaçladıklarını vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:



"Şehrimizde bize iletilen problemler oluyor, toplum yararı ile alakalı çalışma grupları oluşturma gayretine başladık. Bu, Kayseri'de ilk defa oluyor. Türkiye'de var mı bilemiyorum. Çalışma gruplarından kastımız şu, sıkıntısı olan bir STK olabilir ya da bir sanayici olabilir ya da farklı sektörlerden birileri olabilir. 5-6 kişilik gruplar oluşturuyoruz. Bu gruplara yönetim kurulundan 1 ya da 2 kişiyi veriyoruz. Bu insanlar bu sıkıntıları birlikte çözme gayretleri ile devam ediyor. Biz de siyasi irade olarak buna katkı vermenin gayreti içerinde oluyoruz. Bu formatta inşallah böyle çalışmaya gayret edeceğiz."



Önümüzdeki hafta başından itibaren ilçeleri ziyaret etmeyi sürdüreceklerini belirten Çopuroğlu, "Kadın kollarımız da gençlik kollarımız da yarın tekrar seçim varmış gibi çalışmalarına devam edecekler. Biz böyle yaptığımız için sahada karşılığını gördük." ifadelerini kullandı.

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