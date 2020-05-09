Yarın sokağa çıkacak 65 yaş üstüne uyarı: D vitamininden mahrum kalmayın - Son Dakika

Yarın 4 saat süreyle dışarı çıkabilmelerine imkan tanınan 65 yaş üzeri vatandaşlar için uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, vatandaşların güneşlenme ihtiyaçlarını gidermeleri gerektiğini söyledi. Gür, "Bu süreç içerisinde D vitamini, C vitamini ve çinko immün sistem için çok değerli. Bu süreç D vitamininin düşmesine neden oldu. Vatandaşlar, doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almalılar" dedi.

Uzun bir süredir evde olan 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde dışarı çıkmaları için uygun zaman dilimleri belirlendi. Tedbirlerin ardından ilk defa yarın dışarı çıkacak vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi. Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, "Riskli grubun dışarı çıktığı zaman maske takma, el hijyenine dikkat etme, sosyal mesafe dediğimiz 1,5 metrelik mesafeyi koruma gibi kurallara uyması gerekiyor. İnsanlar hastalık bitti düşüncesiyle bir boşluğa düşüp koruyucu önlemlerden uzaklaşmamalı. En ufak bir ihmalin tekrardan hastalığın şiddetini artıracağını unutmamalıyız. 2 aylık süreç içerisinde ülke ve millet olarak büyük bir mücadele verdik. Hastalık belli bir oranda azalma sağladı. Bu süreci devam ettirmek de önemli" dedi.

"VATANDAŞLAR REHAVETE KAPILMAMALI"

İnsanların hastalık seviyesinin iyiye gitmesiyle rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Uzman Dr. Gür, "İnsanlar hastalık bitti düşüncesiyle bir boşluğa düşüp koruyucu önlemlerden uzaklaşmaması gerekiyor. En ufak bir ihmalin tekrardan hastalığın şiddetini artıracağını unutmamalıyız" diye konuştu.

"VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSEK TUTMAK GEREKİYOR"

Hastalıkla mücadelede vücut direncinin önemini belirten Gür, "Hareketsizlik süreci içerisinde kişilerin evde beslenme düzeninin bozuldu, öğünler arttı, kilo alma, hareketsizlikten dolayı kaslarda zayıflama, immün sistemin baskılanması ve zayıflaması, yaşlı hastalarda eklem problemlerinin, kas ağrılarının ortaya çıkması gibi süreçler yaşandı. Bu süreç içerisinde kısıtlamalar gerileyince insanlar hareket için dışarı çıkacaklar" diye konuştu.

D VİTAMİNİNDEN MAHRUM KALMAYIN

"Bu süreç içerisinde D vitamini, C vitamini ve çinko immün sistem için çok değerli" diyen Gür, "Bu süreci evde geçirme güneş ışınlarından mahrum kalma ve D vitamininde belirgin derecede düşüşe neden olduğunu düşünüyorum. D vitamini takviyelerini muhakkak almak gerek. D vitamini için belirli bir yaş sınırı yok. Bebeklikten ileri yaşa kadar D vitamini kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Mevsiminde olan sebze ve meyvelerin tüketilmesinin önemini belirten Gür, "Yaz meyve ve sebzelerinin artık ortaya çıkacak olması hastalıkla mücadelede, beslenme düzeninin sağlanmasında bizim için önemli. En önemli şey dengeli beslenmek. Zencefil ve zerdaçal gibi bitkisel kaynaklı takviyeleri öneriyoruz ancak bunlar işin uzmanı tarafından belirlenince kullanılmalıdır" şeklinde konuştu.