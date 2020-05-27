Yarın, Süper Lig için karar günü! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapacak... - Son Dakika

Yarın, Süper Lig için karar günü! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapacak...

Korona virüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası 20 Mayıs'ta Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ile Kulüpler Birliliği, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hemfikir olmuştu.

Yarın, Süper Lig için karar günü! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapacak..., System.String[]

Korona virüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası 20 Mayıs'ta Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ile Kulüpler Birliliği, Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlaması için hemfikir olmuştu.


TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin mevcut şartlarını değişimini göz önünde bulundurarak, ligin başlama konusundaki kesin tarihi ise 28 Mayıs'ta yapacakları basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti.


Yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son kez toplanacak olan TFF Yönetimi, liglerin son durumunu kamuoyuna duyuracak.


Öte yandan yarın yapılacak olan son zirvede, küme düşme konusunun da masaya yatırılması ve nihai kararın açıklanması bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:20 

Son Dakika Spor Yarın, Süper Lig için karar günü! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapacak... - Son Dakika Spor
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