"Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız" - Son Dakika
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"Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız"

12.05.2022 13:52
"Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız" dedi.

Bakan Özer, okul yöneticileri seminerleri çerçevesinde düzenlenen Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Seminerinde konuştu. Bakan Mahmut Özer, " Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili mevzuat açısından hiçbir eksiğimiz kalmadı. Yarın, yönetmelikte bahsi geçen uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız ve 2022 yılı bitmeden süreci nihayete erdireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği okul yöneticileri seminerleri çerçevesinde yapılan Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri, İstanbul'da Pendik ilçesinde başladı. Fen lisesi yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NUN UYGULANMASIYLA İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN HİÇBİR EKSİĞİMİZ KALMADI"

Programda konuşan Bakan Özer, "60 yıldan beri bu ülkede eğitim paydaşları tarafından hep öğretmenlere mahsus bir kanun olması özlemi dile getirilmiştir. Allaha şükür bu özlemi 14 Şubat 2022 tarihiyle dindirmiş olduk. Eğitim tarihimizde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleşti ve ilk defa öğretmenlik bir kariyer mesleği haline geldi. Bu, eğitim tarihimizin geleceğine yönelik çok önemli bir adımdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili, adaylık ve kariyer sistemiyle ilgili yönetmelik çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızın görüşlerine açmıştık. Bu yönetmeliğimiz de dün gece itibariyle yayınlanmış oldu. Dolayısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili mevzuat açısından hiçbir eksiğimiz kalmadı" dedi.

"YARIN, YÖNETMELİKTE BAHSİ GEÇEN UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞ ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMINI VE SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Özer, "Yarın, yönetmelikte bahsi geçen uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız ve 2022 yılı bitmeden süreci nihayete erdireceğiz. İnşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman öğretmenlerimizin ve baş öğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel ve mesleki gelişimin tartışıldığı, bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili önemli kazanımlarla ilgili süreç başlamış olacak" dedi.

Bakan Özer konuşmasını devamında, "Yıllardan beri bakanlık merkezi şekilde öğretmenlerin mesleki gelişimini planlarken biz dedik ki 'artık bakanlık olarak geri çekilelim ve bu inisiyatifi yerele, okullarımıza bırakalım'. Çünkü tüm öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimiyle ilgili neye ihtiyaç duyduklarını merkezi olarak bizim bilebilmemiz planlayabilmemiz mümkün değil. Burada en önemlisi, okul temelli mesleki gelişim programını başlatmış olduk. Bundan sonra siz yöneticilerimiz, okullarındaki öğretmenler eğitimle ilgili neye ihtiyaç duyuyorlarsa istişare edeceksiniz ve belirleyeceksiniz, bize göndereceksiniz, biz sadece parasını göndereceğiz. İkinci en önemli değişiklik, eğitim sistemimizdeki iyi uygulamaların görünürlüğünü artırmak, öğretmen ve yöneticilerimiz tarafından görünmesini sağlamak ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmak için öğretmen ve yönetici hareketlilik programı. Üçüncüsü de mesleki gelişim toplulukları" diye konuştu.

"2022 YILINDA HEDEFİMİZ HER ÖĞRETMENİN EN AZ 120 SAAT EĞİTİM ALMASI"

Bakan Özer, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerine ne kadar teveccüh gösterdiklerini görmüş olduk. Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu eğitimlere katılım sayısı yaklaşık 1.2 milyonken, 2.9 milyona çıktı. Yani öğretmen başına düşen ders saati arttı. 40'lı saatlerden 94'lü saatlere çıktı. 2022 yılında hedefimiz her öğretmenin en az 120 saat eğitim alması" şeklinde konuştu.

(Cem Güney Kılıç-İHA)

Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız
Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız

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Öğretmenlik Meslek Kanunu, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yarın uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini paylaşacağız' - Son Dakika


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