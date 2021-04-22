YarınBizim Projesi'nin ilk çevrim içi buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika

YarınBizim Projesi'nin ilk çevrim içi buluşması gerçekleştirildi

22.04.2021 12:37
YarınBizim Projesi'nin ilk çevrim içi buluşması gerçekleştirildi, System.String[]

Sabancı Topluluğu'nun geçen günlerde duyurusunu yaptığı "YarınBizim" projesinin ilk buluşması çevrim içi olarak gerçekleştirilirken, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Sabancı Topluluğu'nun geçen günlerde duyurusunu yaptığı "YarınBizim" projesinin ilk buluşması çevrim içi olarak gerçekleştirilirken, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Sabancı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarında okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarını ve kardeşlerini kapsayan YarınBizim Projesi'nin ilk çevrim içi buluşması yapıldı.

Projenin ilk buluşmasına, projede mentor olarak da yer alan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper de katılırken, Diyarbakır'dan Aydın'a, Trabzon'dan Gaziantep'e toplam 74 şehirden 1100 başvuru alan projeye kamuoyunun önde gelen pek çok ismi de destek veriyor.

"YarınBizim" projesinin ilk yılında, öğrencilere eğitim ve rehberliğin yanı sıra mentorluk ve kariyer gelişim desteği de verilecek.

Salgın döneminde yaşamın devamı için emek veren doktor, hemşire, hastabakıcı ve idari görevlilere kadar tüm sağlık personelinin çocuklarını ve kardeşlerini kapsayan YarınBizim projesi yaz dönemi boyunca devam edecek ve eylülde ikinci dönemine başlayacak.

"Sabancı Gönüllüleri'nin yanı sıra kamuoyunun önde gelen birçok değerli ismi projemize destek veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alper, Sabancı Topluluğu'nun 90 yılı aşan kültürel mirasında, Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına önayak olan, insana ve topluma dokunan projelere öncülük ettiğini hatırlattı.

Gençlere seslenen Alper, şunları kaydetti:

"Her biriniz geleceğe yol alan bir uçaksınız; gideceğiniz rotayı ve varmak istediğiniz noktayı belirlemeniz önemli. Biz bu amaçla buradayız, bu projenin de en önemli amacı sizlere tecrübemizi aktarmak, hedeflerinizi belirlemenizde destek olmak ve ardından o hedefe koşarken yapmanız gerekenler konusunda yardımcı olmak.

Sizlerin ailesi, bu zorlu dönemde, hayatın iyiliği ve sürdürülebilirliği için mücadele veren kahramanlar. Sizler için aynı derecede hassas, kırılgan, zorlu bir dönemde sizinle geçirdikleri zamandan fedakarlık edenler de yine onlar oldu. Onlar, bizim yarınlarımız için mücadele ederken, biz de onların yarınlarına elimizden geldiğince sahip çıkmayı ve yanınızda olmayı amaçladık. Siz de hedeflerinize ulaşmak için çıktığınız bu yolda elde edeceğiniz başarılarla onları gururlandıracaksınız."

Alper, Sabancı çalışanlarından oluşan Sabancı Gönüllüleri'nin yanı sıra kamuoyunun önde gelen birçok değerli isminin de projeye destek verdiğini aktardı.

Projeye başlamadan önce gönüllülüğün gücünden ilham alan bir mentorluk paydaşlığı kurmayı hedeflediklerini ve şimdi 520'yi bulan mentorla bunu başardıklarını bildiren Alper, "Onların bilgi birikimleri ve hikayeleri her bir gencimize rol model oluşturacak ve ilham verecek. Sabancı Topluluğu'nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarını da bu proje için seferber ettik. Gençlerimizin bu zorlu dönemde eğitim sürecine destek olurken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmesine de yardımcı olmayı amaçlıyoruz. YarınBizim projemizle daha ilk dönemde 1100 gence dokunmamız, önümüzdeki dönemler için çok değerli ve umut verici." ifadelerini kullandı.

Projeye katılan gençlerin kariyer tercihi sıralamasında tıp ve mühendislik eğitimi başta geliyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, çoğunluğunu 11'inci sınıfta okuyan öğrencilerin oluşturduğu YarınBizim projesinin bu ilk buluşmasında gençlerin eğitim gördüğü okullar, kariyer planları ve hayallerini süsleyen üniversitelerle ilgili anketler de yapıldı.

Çıkan sonuçlara göre projeye katılan gençlerin kariyer tercihi sıralamasında tıp ve mühendislik eğitimi başta gelirken, hukuk ve psikoloji onları takip ediyor.

Anadolu liseleri, kolej, fen lisesi ve diğer tüm lise kategorilerinden başvuruların geldiği ve böylece olağanüstü bir öğrenci karmasının oluştuğu projede, gençlerin hayalini süsleyen üniversitelerin başında ise Boğaziçi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi'nin yanı sıra Cerrahpaşa ve Hacettepe Üniversitesi de var.

Gençlere aynı zamanda salgın döneminde sınava hazırlanmanın onlarda yarattığı duygu durumları da soruldu.

"İçinde bulunduğun sürecin en zor yanı nedir?" sorusuna gençler en çok, stres, gelecek kaygısı, sosyalleşememek ve yalnızlık yanıtlarını verdiler.

Bu zorlukların yarattığı duyguları tek kelimeyle anlatmaları istendiğinde ise, çoğunluk korku, kaygı, endişe ve stres kavramlarını kullandı. Tüm bunların ışığında gençlerin "YarınBizim" projesinden beklentilerinin başında ise motivasyon, rehberlik ve kariyer seçiminde destek bulunuyor.

Projenin süreçleri ve adımlarıyla ilgili detayların paylaşıldığı ilk buluşmada, projenin "mentorluk programı" ve "kariyer gelişim programları" ile ilgili ajandası da aktarıldı.

Hemen akabinde gerçekleşecek mentorlar buluşmasının ardından ise mentor-menti eşleşmeleri tamamlanacak ve öğrencilere bilgi verilecek.

Farklı alanlarda çalışan iş insanları ve fikir önderleri mentorlar, "yol arkadaşı" olacakları mentileriyle online ortamda 5 kez birer saat bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Projenin ikinci ayağında ise çevrimiçi eğitim ve webinarlarla gençlerin bu stresli süreçte en sağlıklı şekilde ilerlemeleri, gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları sağlanacak.

Bu süreçte, Sabancı Topluluğu şirketlerinin eğitim videolarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj ofisi tarafından kariyer destek programı da uygulanacak, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından bölüm ve meslek tanıtımları yapılacak.

Sabancı Üniversitesi, Sabancı Holding, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YarınBizim Projesi'nin ilk çevrim içi buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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