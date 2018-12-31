Yarından itibaren hayatımızda ne değişecek?
31 dakika önce
Yarından itibaren KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi hayata geçirilecek, internette AKN kalkacak ve plastik poşet ücretli olacak.
Yarından itibaren KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi hayata geçirilecek, internette AKN kalkacak ve plastik poşet ücretli olacak. Ayrıca elektronik yayınlardan yüzde 18 KDV alınacak, internet reklamları vergilendirilecek ve sigarada tek tip paket uygulaması başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:05
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