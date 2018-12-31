Son Dakika Haberleri: Yarından itibaren hayatımızda ne değişecek?

Yarından itibaren hayatımızda ne değişecek?

31 dakika önce

Yarından itibaren KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi hayata geçirilecek, internette AKN kalkacak ve plastik poşet ücretli olacak.

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Yarından itibaren KOBİ'ler için alacak sigortası dönemi hayata geçirilecek, internette AKN kalkacak ve plastik poşet ücretli olacak. Ayrıca elektronik yayınlardan yüzde 18 KDV alınacak, internet reklamları vergilendirilecek ve sigarada tek tip paket uygulaması başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:05 

Ekonomi
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