"Yarını İnşa Et" ödülleri sahiplerini buldu - BALIKESİR

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının (TTGV) "Yarınını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında Balıkesir'de dereceye giren 3 projenin sahipleri ödüllendirildi.Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen program çerçevesinde, "Sağlık", "Çevre ve Enerji", "Akıllı Şehirler" başlıklarında geliştirilen projelerle ilgili ödül töreni Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, törende yaptığı konuşmada, gençlerin artık gözle, fotoğrafla komut veren bir teknolojiyle yaşadığını söyledi.Yıldız, eski kuşaklar için hayal olan cep telefonlarının yeni nesil için sıradan makinalar haline geldiğini belirterek, "Gençler sayesinde ülkemizin yarınları daha güzel olacak. Balıkesir'deki hayalimiz milli ve manevi değerlerimize bağlı, teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabilen, kendisi ve çevresiyle barışık nesiller yetiştirebilmekti, bugün bu nesilleri karşımızda görüyoruz." dedi."Yarınını İnşa Et" projesinin yöneticisi Sibel Soylak Eşder de bu çalışmalara iki yıl önce başladıklarını hatırlattı.İki yılda 462 okul, 898 proje ve 6 bin 755 öğrenciye ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Eşder, "Balıkesir'den de çok güzel projeler çıktı. Hepsini tek tek inceledim, ilk üçü seçmek de gerçekten çok zordu. Hepsi çok değerli gerçekten, problem ve ihtiyaca çözüm getiren genç arkadaşlarımızı ve öğretmenlerini kutluyorum. Umarım ilerleyen dönemde bu projeleri daha da geliştirerek başka yarışmalara da katılma imkanınız var. Bu projeleri geliştirerek, hayata geçirerek devam ettirin." diye konuştu."Konuşan Kedi Evi" projesiyle Hacıilbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Bolofi" ile ikinci olan Şehit Turgut Solak Fen Lisesi, "Bluetooth Kontrollü Akıllı Ev"le de Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi üçüncü oldu.Bu okulların proje ekibinde yer alan öğrencilere sertifika ve madalyaları Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve GMKA Proje Uzmanı Emine Aktuğ tarafından verildi.