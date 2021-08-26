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"Yarını kodlayanlar" 5 yılda 185 bini aşkın çocuğa ulaştı - Son Dakika

"Yarını kodlayanlar" 5 yılda 185 bini aşkın çocuğa ulaştı

26.08.2021 12:04

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle ortaklaşa hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesini ülke genelinde daha çok çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle ortaklaşa hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesini ülke genelinde daha çok çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, proje için Ekim 2020'de belirlenen "bir yılda 70 bin çocuğa ulaşma" hedefi aşılarak Ağustos 2021 itibarıyla 10 ayda 80 bin 594 çocuğa daha ulaşıldı. Böylece projenin başlangıç tarihi olan Ağustos 2016'dan bu yana ulaşılan toplam çocuk sayısı 186 bin 828 oldu.

"Yarını Kodlayanlar" projesinde eğitim içerikleri de zenginleştirildi. Buna göre, Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla da çocukların dijital yetkinlikleri artırılıyor. Proje kapsamında, 7-10 yaş grubuna Scratch ve Tinkercad, 11-14 yaş grubuna Scratch ve Microbit eğitimleri veriliyor. Eğitimler, salgın nedeniyle tamamen dijital ortamda yapılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. 'Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz' diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, 'biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım.' Böylece Ağustos 2016'da Habitat Derneği iş birliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 185 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Diğer yandan, eğitim içeriklerimizi de zenginleştiriyoruz. Scratch eğitimlerinin yanı sıra Tinkercad ve Microbit gibi farklı dijital eğitim başlıklarıyla da çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Projemizi Türkiye genelinde daha çok çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da "Yarını Kodlayanlar" projesinin her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşmasının sadece kendileri için değil, Türkiye için de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu aktararak, "Projenin başlangıcından bu yana ulaşılan toplam çocuk sayısı 180 binin üzerinde. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya, Türkiye'nin dijital dönüşümünün en etkin aktörleri haline gelmelerine ve dijital dünyanın lisanı olan kodlamayı öğrenmelerine katkı sağlayan bu değerli projenin eğitim içerikleri de zenginleşmeye devam ediyor. Scratch eğitiminin yanı sıra çocukların üç boyutlu dünyaları keşfettiği Tinkercad ve elektronik dünya yazılımlarını keşfettiği Microbit gibi birbirinden önemli dijital eğitim içerikleriyle çocuklarımızın dijital yetkinlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın hayatına her gün daha da zenginleşen eğitim içerikleri ile dokunacak olmamız ise bizlere ayrı bir heyecan ve motivasyon sağlıyor. İnanıyorum ki içerikleri zenginleşen ve daha fazla çocuğun yararlanacağı bu değerli proje ile toplumları dönüştüren ve liderlik eden bireylerin ortaya çıkmasına destek olacağız. Çünkü biliyoruz ki 21'inci yüzyıl dijital yetkinlikleri ile bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve liderlik ettiği bir yüzyıl olacaktır." ifadelerini kullandı.

8 farklı konuda hackathon

"Yarını Kodlayanlar" projesinde 8 farklı konuda düzenlenen hackathon ve ideathon etkinlikleri de tamamen çevrim içi ortamda yapılıyor. Bu etkinliklerle özellikle somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikayeler çıkarılması hedefleniyor. Birincisi "Çevre İçin Akıllı Teknolojiler Fikir Maratonu" adıyla düzenlenen ideathona 45 takım halinde 103 öğrenci katıldı. Katılımcılardan akıllı teknolojileri kullanarak iklim ve çevre sorunlarına çözüm bulmalarının istendiği ideathon'u lise grubunda "Fişmatik" projesiyle TED-R Yeşil Gelecek takımı, ortaokul grubunda ise "Yapay Çiy Ağacı" projesiyle Stenocora takımı kazandı.

Proje kapsamında ayrıca, 14-17 yaş grubuna mobil uygulama geliştirme, oyun ve yapay zeka gibi eğitim içerikleri de sunulacak. Yapay zeka eğitimlerine meslek liseleri de dahil edilerek istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedeflenecek. Geçen yıl dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile iş birliği yapan Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, bu yıl çevrim içi ortamlarda The Clubhouse Network içinde yer alarak gençleri bu gruplara dahil edecek.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon lira olurken, projeye yapılan her 1 liralık yatırım 4,4 lira değerinde sosyal fayda yarattı.

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Yarını kodlayanlar' 5 yılda 185 bini aşkın çocuğa ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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