Üye Girişi
"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler afet anında iletişim için çözüm üretti - Son Dakika

"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler afet anında iletişim için çözüm üretti

15.09.2021 14:09

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunun ikincisi gerçekleştirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunun ikincisi gerçekleştirildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 192 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının ikincisi "Afet İçin İletişim ve 5G" temasıyla gerçekleştirildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlardan akıllı teknolojileri kullanarak afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına çözüm bulmaları istendi. Katılımcılara Vodafone çalışanları da uzmanlık alanlarına göre mentorluk desteği verdi.

Toplam 61 takımın başvurduğu fikir maratonunu ortaokul grubunda "Akıllı Kanalizasyon Sistemi" projesiyle FboTech takımı, lise düzeyinde ise "Görüntü İşleyen Kameralarla Anında Yangın Tespiti" projesiyle Not Found takımı kazandı.

"Üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz"

Açıklamada fikir maratonuna ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Ağustos 2016'da Habitat Derneği iş birliğiyle 7 ila 14 yaş arasındaki çocuklara dijital dünyanın lisanı "kodlamayı" öğretmeye başladıklarını belirten Süel, şunları kaydetti:

"Yarını Kodlayanlar projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 192 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz online fikir maratonlarıyla somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikayeler çıkarılmasını amaçlıyoruz. İkinci fikir maratonumuzda öğrencilerimiz afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına teknolojinin gücünü kullanarak nasıl çözüm üretebileceklerine odaklandı. Katılımcı öğrencilerimize Vodafone çalışanları da mentorluk desteği verdi."

"Projenin başlangıcından bu yana 192 bin çocuğa ulaştık"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise proje sayesinde her geçen gün daha fazla çocuğa ulaştıklarını aktararak, projenin başlangıcından bugüne 192 binin üzerinde çocuğa ulaştıklarını bildirdi.

Çocukların, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde en önemli özne haline gelmelerine, dijital dünyanın dilini öğrenmelerine ve bugünün sorunlarına dijital çözümler üretmelerine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Hazır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz bu fikir maratonumuz ile çocukların yeterli imkan sağlandığında günümüz sorunlarına ne kadar yaratıcı fikirler geliştirebildiğini bir kez daha gördük. Bu yaratıcı fikirlerin daha da artması ve hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Unutmayalım ki 21. yüzyıl, dijital yetkinlikleri yüksek bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve bu toplumlara liderlik ettiği bir zaman dilimi olacaktır."

Ön jüride 33 takım değerlendirildi

Verilen bilgiye göre, "Afet İçin İletişim ve 5G" fikir maratonuna başvuran 61 takımdan 33'ü, tüm koşulları tamamlayarak sunum ve iş kanvaslarını ön jüriye iletti.

Değerlendirme sonucu, ortaokul grubunda Serdar Taşpınar ve Çağan Aras Çağlar'dan oluşan FboTech takımı "Akıllı Kanalizasyon Sistemi" projesiyle birinci, İlkim Derin Ören, Emin İşler ve Berk Can Yıldız'ın LWYS takımı "Afet için Akıllı Bileklik" projesiyle ikinci, Furkan Alp Özdemir ve Sadullah Efe Demir'in Garage Power takımı "Göçük Altında Konum Tespiti Yapabilen Drone" projesiyle üçüncü oldu.

Lise grubunda ise Eda Tosun, Pelin Sarp ve Tarık Yılmaz'dan oluşan Not Found takımı "Görüntü İşleyen Kameralar ile Anında Yangın Tespiti" projesiyle birincilik, Feridun Pınarbaşı, Ömer Hakim, Samet Şeyhanlıoğlu ve Özgür Doğu Oğuz'un Neuro Norm takımı "Yangın Anında Konum Tespiti Yapabilen ve Yangını Yavaşlatan Drone" projesiyle ikincilik, Berk Yalçın ve Yankı Güven Kırlıkova'nın DroneX takımı "Heyelan ve Çığ Öncesi Tespit Yapabilen Drone" projesiyle üçüncülük kazandı.

Her iki kategoride birinci takımlara 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncü takımlara ise 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri verildi.

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Yarını Kodlayanlar' fikir maratonunda gençler afet anında iletişim için çözüm üretti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi 14:49 Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü 14:47 Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Son Dakika: 14:35 Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu
Marketlerdeki fahiş fiyata kızan çiftçi, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tarlasında bulunan ürünlerin fiyatını sabitledi 14:24 Marketlerdeki fahiş fiyata kızan çiftçi, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tarlasında bulunan ürünlerin fiyatını sabitledi Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış 14:03 Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu 13:33 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor 13:06 Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü 12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü

Son Dakika Haberleri
14:48 Alman dergisi, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin'e en iyi ilk 11'de yer verdi
14:47 Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler
14:34 Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu
14:27 Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı
14:24 Marketlerdeki fahiş fiyata kızan çiftçi, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tarlasında bulunan ürünlerin fiyatını sabitledi
14:07 Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı
14:01 Pele yoğun bakımdan çıktı! Sevenlerine mesajı var: Uzatmaları oynamaya hazırım
13:59 Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi
13:55 Burak Yılmaz, ifade vermeye gitmedi! Berkay ve Arda Turan davasında aşama kaydedilemiyor
13:50 Kara Kartal'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece
Yusuf Demir, Barcelona tarihine geçti! Messi'nin rekorlarını Türk yıldız takip ediyor Yusuf Demir, Barcelona tarihine geçti! Messi'nin rekorlarını Türk yıldız takip ediyor         
15:03
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Hasta, ameliyat sonrası böbreğinden çıkan taşın şeklini görünce gözlerine inanamadı Hasta, ameliyat sonrası böbreğinden çıkan taşın şeklini görünce gözlerine inanamadı         
14:39
Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı Karagümrük kalecisi İtalyan Viviano, Fatih Terim'i duygulandırdı: Böyle iltifatlar kupadan daha anlamlı         
14:28
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi         
13:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak         
12:58
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 15:08:44. #1.11#
SON DAKİKA: "Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler afet anında iletişim için çözüm üretti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement