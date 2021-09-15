"Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunda gençler afet anında iletişim için çözüm üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" fikir maratonunun ikincisi gerçekleştirildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 192 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının ikincisi "Afet İçin İletişim ve 5G" temasıyla gerçekleştirildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlardan akıllı teknolojileri kullanarak afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına çözüm bulmaları istendi. Katılımcılara Vodafone çalışanları da uzmanlık alanlarına göre mentorluk desteği verdi.

Toplam 61 takımın başvurduğu fikir maratonunu ortaokul grubunda "Akıllı Kanalizasyon Sistemi" projesiyle FboTech takımı, lise düzeyinde ise "Görüntü İşleyen Kameralarla Anında Yangın Tespiti" projesiyle Not Found takımı kazandı.

"Üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz"

Açıklamada fikir maratonuna ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Ağustos 2016'da Habitat Derneği iş birliğiyle 7 ila 14 yaş arasındaki çocuklara dijital dünyanın lisanı "kodlamayı" öğretmeye başladıklarını belirten Süel, şunları kaydetti:

"Yarını Kodlayanlar projemizle tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 192 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz online fikir maratonlarıyla somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikayeler çıkarılmasını amaçlıyoruz. İkinci fikir maratonumuzda öğrencilerimiz afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına teknolojinin gücünü kullanarak nasıl çözüm üretebileceklerine odaklandı. Katılımcı öğrencilerimize Vodafone çalışanları da mentorluk desteği verdi."

"Projenin başlangıcından bu yana 192 bin çocuğa ulaştık"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise proje sayesinde her geçen gün daha fazla çocuğa ulaştıklarını aktararak, projenin başlangıcından bugüne 192 binin üzerinde çocuğa ulaştıklarını bildirdi.

Çocukların, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde en önemli özne haline gelmelerine, dijital dünyanın dilini öğrenmelerine ve bugünün sorunlarına dijital çözümler üretmelerine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Hazır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz bu fikir maratonumuz ile çocukların yeterli imkan sağlandığında günümüz sorunlarına ne kadar yaratıcı fikirler geliştirebildiğini bir kez daha gördük. Bu yaratıcı fikirlerin daha da artması ve hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Unutmayalım ki 21. yüzyıl, dijital yetkinlikleri yüksek bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve bu toplumlara liderlik ettiği bir zaman dilimi olacaktır."

Ön jüride 33 takım değerlendirildi

Verilen bilgiye göre, "Afet İçin İletişim ve 5G" fikir maratonuna başvuran 61 takımdan 33'ü, tüm koşulları tamamlayarak sunum ve iş kanvaslarını ön jüriye iletti.

Değerlendirme sonucu, ortaokul grubunda Serdar Taşpınar ve Çağan Aras Çağlar'dan oluşan FboTech takımı "Akıllı Kanalizasyon Sistemi" projesiyle birinci, İlkim Derin Ören, Emin İşler ve Berk Can Yıldız'ın LWYS takımı "Afet için Akıllı Bileklik" projesiyle ikinci, Furkan Alp Özdemir ve Sadullah Efe Demir'in Garage Power takımı "Göçük Altında Konum Tespiti Yapabilen Drone" projesiyle üçüncü oldu.

Lise grubunda ise Eda Tosun, Pelin Sarp ve Tarık Yılmaz'dan oluşan Not Found takımı "Görüntü İşleyen Kameralar ile Anında Yangın Tespiti" projesiyle birincilik, Feridun Pınarbaşı, Ömer Hakim, Samet Şeyhanlıoğlu ve Özgür Doğu Oğuz'un Neuro Norm takımı "Yangın Anında Konum Tespiti Yapabilen ve Yangını Yavaşlatan Drone" projesiyle ikincilik, Berk Yalçın ve Yankı Güven Kırlıkova'nın DroneX takımı "Heyelan ve Çığ Öncesi Tespit Yapabilen Drone" projesiyle üçüncülük kazandı.

Her iki kategoride birinci takımlara 15 bin TL, ikincilere 10 bin TL, üçüncü takımlara ise 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri verildi.